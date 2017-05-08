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13:53  08 мая 2017 3

Позор! В Нижневартовске исковеркали один из главных лозунгов 9 Мая. ФОТО

У организаторов Дня Победы в Нижневартовске проблемы с грамматикойФото: соцсети

Один из основных лозунгов Дня Победы — «Никто не забыт! Ничто не забыто!» — вызвал общественное возмущение в Нижневартовске. Баннер с соответствующей надписью, установленный на одной из центральных улиц города, оказался напечатан с грубейшими грамматическими ошибками. Неизвестные горе-граматеи написали: «Ни кто не забыт! Ни что не забыто!».

Горожане активно обсуждают получившуюся нелепицу в социальных сетях и говорят, что это далеко не первое упущение знаний грамматики и орфографии в городе.

«Пройдите вдоль „Ленты памяти“ и почитайте тексты плакатов. Редкий написан без ошибок», — пишут пользователи «ВКонтакте».

Игорь Волосин
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