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08 мая 2017
07 мая 2017
15:33  08 мая 2017 2

Лавров: Киев саботирует минские договоренности

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Глава МИД напомнил о безальтернативности минского соглашенияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинские власти в непрекращающейся войне на Донбассе.

Министр иностранных дел обвинил киевские власти в саботаже минского соглашения, сообщает RT.

«У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договорённостей. Прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей, примеров тому множество. Это касается и полного саботирования политического процесса, и организации на регулярной основе вооружённых провокаций на линии соприкосновения», — сказал Сергей Лавров.

Министр иностранных дел подчеркнул, что провокации с украинской стороны регистрируются регулярно, добавляет информагентство Nation News.

Между тем, Сергей Лавров напомнил, что и президент Владимир Путин, и канцлер ФРГ Ангела Меркель считают, что минским договоренностям альтернативы не существует.

Александр Лукманов
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