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Главные новости Курганской области
21:32  08 мая 2017 0

Врачи сами потушили пожар в роддоме на Урале

Неработающий роддом в Заречном, построенный в 2011 году
Медработники потушили пожар до приезда спасателейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медики самостоятельно потушили возгорание в родильном доме города Шадринска.

Пожар случился в роддоме города Шадринска в Курганской области. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, произошло короткое замыкание в электрощите на третьем этаже пятиэтажного здания родильного дома.

На место происшествия выехали три автомобиля спасателей, но к их приезду врачи сами потушили возгорание на площади 0.5 квадратных метра. В момент происшествия в здании роддома находились 20 женщин-пациенток, 8 новорожденных детей и 10 человек медперсонала. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели пожарной службы.

Евгений Лазарев
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