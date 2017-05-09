07:03 09 мая 2017 0

Празднование 72-го Дня Победы в Тюмени начнется с "Бессмертного полка", а не закончится им, как в других городах. Фото: Николай Бастриков © URA.RU

9 мая тюменцы отметят 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные шествия начнутся в 9 часов утра. После чего по городу пройдет велопробег и заплыв «моржей» по Туре. Также состоятся выступления местных творческих коллективов, мастер-классы и исторические квесты.

Празднование Дня Победы начнется с шествия «Бессмертного полка». Формироваться колонна будет на улице Республики в квартале между улицами Челюскинцев и Семакова. Шествие стартует в 9-00. В голове колонны пойдут лучшие воспитанники юнармейских отрядов, которые понесут масштабную копию Знамени Победы. Волонтеры понесут баннер «Бессмертного полка». С флагами пройдут представители «Молодой гвардии Единой России», 140 школьников пронесут портреты Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

День Победы — это праздник, который возвращает нас на 71 года назад Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В 10.00 в центре города начнется парад «Салют, Победа». Демонстранты пройдут по центру Тюмени: улицам Первомайская, Республики, Центральная площадь. В шествии примут участие войска тюменского гарнизона «Салют, Победа». По примерным подсчётам организаторов, в колонне будут идти порядка 45 000 человек.

Уже традиционно, с 1945 года в Тюмени пройдет легкоатлетическая эстафета. В ней примут участие школьники, студенты, коллективы предприятий и организаций города. Регистрация участников начнется с 12.00 у здания музея «Городская Дума» на Ленина, 2. Стартуют бегуны отсюда же в 13.30. Маршрут эстафеты: улица Ленина — Семакова — Челюскинцев — Первомайская — 8 Марта — Орджоникидзе — 8 Марта — Первомайская — Челюскинцев — Республики — Красина — Перекопская. Финишируют спортсмены у моста Влюблённых.

В 14.00 от парковки ТЦ «Малахит» стартует автопробег. Пожелания от организаторов — красиво и необычно украсить автомобиль.

Глава администрации Тюмени Александр Моор редко выходит к горожанам, но 9 мая — один из немногих дней, когда он рядом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Также в 14.00 десятки «моржей» устроят победный заплыв по Туре. На старт выйдут представители тюменских клубов закаливания и зимнего плавания «Родник», «Полюс», «Кристалл», «АкВайСпорт», а также гости из Заводоуковска. В заплывах примут участие чемпион мира Богдан Якимович и двукратный призер чемпионатов мира Нияз Баширов. Профессионалы поплывут эстафету на 5 км, новички попробуют свои силы на дистанциях от 30 м до 300 м.

В 14.00 на нескольких площадках города грянут праздничные концерты. На площади возле Технопарка развернется полевая кухня. Выступят фольклорные коллективы тюменские, а также гости из соседних областей.

В Комсомольском сквере будет открыта фотовыставка героев войны под открытым небом. Зазвучат песни военных лет. Заработает танцплощадка.

На Цветном бульваре будут работать развлекательные интерактивные площадки. Гостям праздничной программы предложат разукрасить огромную картину в стиле арт-перформанс с говорящим названием «Победный май!».

В 23.00 состоится праздничный салют в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Салют запустят с заречной части города возле Моста влюбленных.

В День Победы сотрудники МЧС, полиции, пожарной охраны и врачи скорой помощи будут нести усиленный вариант службы.

Продажа алкоголя 9 мая в Тюмени запрещена повсеместно.