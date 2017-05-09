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09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
17:08  09 мая 2017 0

Президент Молдавии отмечает День Победы в Москве

Путин с Додоном возложили цветы к знакам городов-героевФото: kremlin.ru

Глава Молдавии приехал на торжества по случаю Победы в российскую столицу. Последние 15 лет молдавские руководители не приезжали на 9 Мая в Россию.

Недавно избранный президент Молдавии Владимир Додон приехал отмечать праздник Победы в Москву. Он присутствовал на параде на Красной площади, сообщает телеканал 360.

Владимир Додон приехал в Москву по приглашению Владимира Путина с женой и сыном. Вместе с российским руководителем Додон принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Глава Молдавии приехал в Москву на празднование Дня Победы впервые за последние 15 лет. Из-за этого визита, праздничный концерт в Кишиневе провели досрочно — 7 мая.

Александр Лукманов
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