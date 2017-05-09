16:10 09 мая 2017 0

В рядах "Бессмертного полка" в Тюменской области прошли 115 тысяч человек Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Акция «Бессмертный полк» во время парада в Тюмени в честь дня Победы в Великой Отечественной войне собрала 75 тысяч участников. Едва ли не весь парад в областной столице прекратился в одно нескончаемое шествие «Бессмертного полка».

Губернатор Владимир Якушев поздравил ветеранов и всех тюменцев с 72 годовщиной Победы. От всех жителей области Якушев поблагодарил ветеранов за «счастье жить в мире, растить и воспитывать детей, трудиться на родной земле», пожелал бодрости духа и долгих лет жизни.

«Чем дальше уходит в прошлое май 45-го, тем ярче понимание глобальной значимости этого события. Это была великая победа справедливости над злом и насилием. Мы никогда не забудем подвиг народа, отстоявшего независимость и целостность государства, право людей на мирную жизнь, созидание и развитие. Россия хорошо усвоила уроки Великой Отечественной войны, чего нельзя сказать о некоторых других странах с их попытками переписать историю под свои геополитические интересы», — заявил Владимир Якушев.

1/43 В акции «Бессмертный полк» в Тюменской области приняли участие 115 тысяч человек Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Якушев отметил, что символом преемственности поколений стала акция «Бессмертный полк». После этого по ул. Республики перед трибунами торжественным маршем прошли колонны курсантов ТВВИКУ, силовых ведомств — полиции, прокуратуры, Следственного комитета. Среди прочих силовиков промаршировали и темнокожие курсанты ТВВИКУ из африканских государств. Перед трибунами провезли 45-миллиметровую противотанковую пушку времен войны, которую буксировал армейский тягач, также военного времени. Технику для тюменского парада позаимствовали в музее соседнего Екатеринбурга.

После силовиков на площадь хлынул «Бессмертный полк». Казалось, что людям с портретами фронтовиков не будет конца. Некоторые тюменцы вместо фотографий несли подушечки с медалями ветеранов. Фактически, в колонны «Бессмертного полка» превратились шествия вузов и политических партий, органов исполнительной власти — все они несли фотографии фронтовиков. Отдельной колонной прошел «Бессмертный батальон» — 240 человек с портретами тюменцев, погибших в «афгане» и других локальных войнах. Всего в Тюмени в акции приняли участие 75 тысяч человек, в области число участников «полка» достигло 115 тысяч человек, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В марше приняли участие представители всех парламентских партий. Многочисленнее всех была колонна «Единой России» во главе с первым вице-спикером облдумы Андреем Артюховым. Коммунистов на параде возглавляла первый секретарь тюменского обкома Тамара Казанцева, поодаль шел «опальный» секретарь обкома по идеологии Максим Карпиков. Обнаружить среди демонстрантов лидеров фракций ЛДПР Глеба Трубина и эсеров — Владимира Пискайкина, не удалось.

После «Бессмертного полка» на площадь вышли представители коммерческих предприятий. Отдельной колонной прошли даже работники городской сферы красоты. За кулисами парада говорили, что организаторы хотят в будущем постепенно отказаться от участия «коммерсантов» в параде и заканчивать демонстрацию «Бессмертным полком». Один из депутатов областной думы, выразив недоумение, зачем колонны коммерческих предприятий на параде Победы, со вздохом предположил, что такова тюменская традиция.

Многим участникам демонстрации пришлось ждать более двух часов своей очереди, чтобы пройти маршем перед трибунами на центральной площади. В это время горожане с удовольствием фотографировались с демонстрантами в форме военных лет и с огромным гвардейским флагом, который должны были пронести в одной из колонн.

На время парада весь центр города был перекрыт сотрудниками полиции. В частности, еще с вечера понедельника, 8 мая, в историческом центре были закрыты для проезда и парковки улочки, соединяющие улицы Республики и Ленина — к большому неудовольствию жителей расположенных там домов и других автомобилистов, которым приходилось из-за этого делать ехать в объезд.

Вход в огороженную турникетами зону в центре города для не имевших пропусков горожан был ограничен. Из-за перекрытых улиц большой проблемой стало добраться до железнодорожного вокзала. Но те из тюменцев, кто похитрее, успешно обходили запреты. Так, проникнуть за турникеты на Центральную площадь можно было, просто поднявшись на заднее крыльцо здания правительства региона и спрыгнув с полутораметровой высоты внутрь огороженного периметра.