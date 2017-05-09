{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
17:43  09 мая 2017 0

Путин пронес портрет отца-фронтовика на шествии «Бессмертного полка»

Владимир Путин третий раз участвует в шествииФото: kremlin.ru

Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве. Президент России возглавил колонну, неся в руках портрет отца-фронтовика, сообщает информагентство Nation News.

Как добавляет «Интерфакс», впервые участие в акции «Бессмертный полк» Владимир Путин принял два года назад. Позже он говорил, что решение присоединиться к шествию было спонтанным и не носило официального статуса.

«Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей, — цитирует агентство слова президента России. — Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну».

Как продолжает ТАСС, Путин не раз рассказывал, как его отец, Владимир Спиридонович Путин, пошел на фронт несмотря на «бронь». Он воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска удерживали стратегически важный плацдарм. Часто вспоминает президент и о своей маме Марии Ивановне, которая пережила блокаду, и о своем старшем брате, который в 1942 году умер от дифтерита. Таким образом, для Владимира Путина, как и для всех россиян, война стала частью истории семьи.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров