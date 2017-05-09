Путин пронес портрет отца-фронтовика на шествии «Бессмертного полка»

17:43 09 мая 2017 0

Владимир Путин третий раз участвует в шествии Фото: kremlin.ru

Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертный полк» в Москве. Президент России возглавил колонну, неся в руках портрет отца-фронтовика, сообщает информагентство Nation News.

Как добавляет «Интерфакс», впервые участие в акции «Бессмертный полк» Владимир Путин принял два года назад. Позже он говорил, что решение присоединиться к шествию было спонтанным и не носило официального статуса.

«Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей, — цитирует агентство слова президента России. — Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну».

Как продолжает ТАСС, Путин не раз рассказывал, как его отец, Владимир Спиридонович Путин, пошел на фронт несмотря на «бронь». Он воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска удерживали стратегически важный плацдарм. Часто вспоминает президент и о своей маме Марии Ивановне, которая пережила блокаду, и о своем старшем брате, который в 1942 году умер от дифтерита. Таким образом, для Владимира Путина, как и для всех россиян, война стала частью истории семьи.