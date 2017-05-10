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10 мая 2017
09 мая 2017
08:19  10 мая 2017 0

Один из крупнейших сотовых операторов протестирует оборудование для «закона Яровой»

Клипарт., подключайся, операторы мобильной связи, сотовые
Новый закон сделает связь для пользователей дорожеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

МТС протестирует необходимое для «закона Яровой» оборудование в одном из крупных российских городов. В ФСБ заявили, что необходимые технические возможности для реализации закона уже есть.

При формировании пилотной зоны для испытания оборудования модернизируют текущие решения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) с минимальными затратами для их доработки, пишет газета «Ведомости».

Для испытаний МТС намерена взять имеющееся на данный момент оборудование, протестировав его на пригодность. Сейчас проект находится на ранней стадии реализации, поэтому пока оборудование, скорее всего, не включено.

В настоящий момент рабочая группа Минкомсвязи РФ рассматривает возможность расширения функций уже существующих системы СОРМ. Требования федерального ведомства предусматривают точечное хранение не всего содержимого сообщений и записей.

Затраты операторов связи на выполнение «закона Яровой» оцениваются в 4,5 трлн рублей, что в три раза превышает оборот отрасли в прошлом году.

Лев Истомин
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