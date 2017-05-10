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10 мая 2017
09:00  10 мая 2017 1

Путин о поражении в ВОВ, апрельский «месседж» губернаторам, Старки и Ланнистеры в «Бессмертном полку». Главное за ночь — в подборке от «URA.RU»

Они воюют не за тебя, но ты знаешь их именаФото: www.061.ua

Поздравляем вас с началом короткой рабочей недели! Начните ее вместе с нашей подборкой новостей. Главное, что нужно знать о проблемах и достижениях Урала, а также значимые федеральные события — в этой новости. Точно такую же рассылку мы отправляем нашим занятым читателям в почту, оставьте нам свой адрес — и тоже будете получать письма.

А вот и сами новости:

Путин рассказал, что было бы с русским народом в случае поражения в Великой Отечественной войне. Кратко: последствия были бы хуже, чем для европейцев.

В регионах не поняли месседжа от последних губернаторских отставок, их воспринимают как «показательные репрессии», а не борьбу с коррупцией. Объясняем, что это означает и кто должен бояться за свое место. Свежая аналитика от фонда «Петербургская политика».

В Югре решили, что региону скоро исполнится 825 лет, ради этого была найдена дата в истории, а сама история описана в девяти (!) томах. Все ради самоидентификации округа и возможного выделения из состава «тюменской матрешки».

Малодетных россиян решили обложить специальным налогом. Мера описана в проекте нового закона о поддержке многодетных родителей.

Вчера россияне и весь цивилизованный мир праздновал победу над фашизмом. К сожалению, в очередную годовщину Дня Победы мир как никогда близок к третьей мировой войне. Военный эксперт описал основные сценарии, которые могут вызвать конфликт.

И еще немного безумия. В Запорожье, где также вчера проходила акция «Бессмертный полк», участники шествия принесли с собой портреты героев телесериала «Игра престолов». По всей видимости, за них воевали Старки и Ланнистеры.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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