Рейсы в «тюменскую матрешку» будут развивать через стыковки в Сибири

09:24 10 мая 2017 1

В S7 посчитали, что летать через Новосибирск выгоднее, чем через Москву Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания S7 будет развивать перевозки с северов Большого Урала через стыковки в Новосибирске. Об этом рассказал гендиректор группы S7 Антон Еремин.

«Мы развиваем программу региональных рейсов из аэропорта, недавно мы начали полеты в Ноябрьск, Тюмень, Нижневартовск, Горно-Алтайск и сразу предусмотрели удобные стыковки с этими рейсами в Толмачево, — рассказал Еремин в интервью «Коммерсанту». Гендиректор S7 отмечает одно из главных преимуществ Толмачево — аэропорт удачно расположен географически, что может позволить авиакомпании создать с помощью этой воздушной гавани альтернативную Москве рыночную нишу.

«Если посмотреть на карту, то Новосибирск — идеальное место для хаба с учетом огромных территорий России. Если пассажир летит, например, с Урала в Среднюю Азию, то для чего ему лететь через Москву? Это неудобно», — подчеркивает Еремин, приводят простой пример: перелет из Нового Уренгоя в Пекин через Москву занимает более 12 часов, через Новосибирск — семь с половиной.

По словам Еремина, сейчас в Толмачево открывается стерильная зона между внутренним и международным терминалами, которая есть не во всех московских аэропортах. «Это позволяет сокращать стыковочное время, делать его меньше, чем в Домодедово, — добавляет гендиректор S7. — В Толмачево даже самая долгая стыковка между международным и внутренним рейсами занимает 1 час 20 минут»

Уже перед майскими праздниками компания начала первые полеты из Новосибирска в Тюмень, Ноябрьск, Горно-Алтайск, Новый Уренгой на взятых в лизинг Embraer 170-LR. «У Embraer неплохая размерность — 78 кресел, — рассказывает преимущества новой схемы Еремин. — Такая же размерность была у Ту-134, который всегда существовал в нашем пространстве. В самолетах меньшей емкости (например, на 50 кресел) себестоимость места заметно возрастает».