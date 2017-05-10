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09:31  10 мая 2017 0

На Урале ребенок разорвал пальцы, играя на детской площадке

Евгений Куйвашев в Красноуфимском городском округе, детская площадка
Многие детские площадки небезопасны для малышейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Каменска-Уральского проводит проверку после того, как в интернете появилась информация о травмировании ребенка на детской площадке в одном из городских дворов.

Предварительно известно, что вечером 3 мая на детской площадке ребенок порвал сразу четыре фаланги пальца из-за того, что из игровых конструкций торчат гвозди, часть из которых замотана веревками, сообщает пресс-служба прокуратуры Каменска-Уральского.

Ребенка попал в больницу, где ему наложили швы, отпустив домой. После этого детскую площадку обследовали сотрудники прокуратуры. Теперь надзорное ведомство ищет организацию, которая отвечает за текущий ремонт игрового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Лев Истомин
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