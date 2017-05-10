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10 мая 2017
09:58  10 мая 2017 0

В США грабители атаковали особняк рэпера 50 Cent

Наручники, сердце, наручники, арест, любовь, заключение, ревность
Мужчину арестовали за нарушение закона по нескольким статьямФото: Александр Мамаев © URA.RU

В США полиция задержала мужчину, который незаконно проник в поместье известного американского рэпера Кертиса Джеймса Джексона, больше известного в музыкальном мире под псевдонимом 50Cent.

Задержанный с поличным мужчина по имени Джойс живет в городе Виндзор в штате Коннектикут. Поймать его удалось после того, как на частной территории, принадлежащей исполнителю, сработала охранная сигнализация, а на место прибыли стражи порядка, пишет агентство Nation News.

34-летнему мужчине предъявлено обвинение в краже со взломом второй степени, а также в незаконном проникновении на частную территорию, причинении ущерба и попытки имущественного хищения.

Рэпер в момент совершения преступления в своем доме отсутствовал.

Лев Истомин
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