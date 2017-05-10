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10 мая 2017
10:33  10 мая 2017 0

В Белом доме и МИД РФ подтвердили встречу Лаврова и Трампа

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Лавров три дня проведет в СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

В российском МИДе официально подтвердили встречу главы ведомства Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Такая встреча носит запланированный характер.

Лавров прибыл в Соединенные Штаты 9 мая с трехдневным визитом, в среду он проведет рабочую встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, пишет «Федеральное агентство новостей». Встречу Лаврова и Трампа также подтвердил высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает «Ридус». Никаких подробностей о встрече он не привел.

Кроме того, глава российского МИДа побывает на Аляске для участия в министерской встрече Арктического совета, которая состоится 11 мая.

Лев Истомин
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