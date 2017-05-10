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10 мая 2017
11:24  10 мая 2017 0

На Магнитке будут учить школьников сварке

ММК. 85 лет. Магнитогорск, ммк, проходная, производство, магнитогорск
Дети будут учиться мехатронике, сварочному делуФото: Илья Московец © URA.RU

Отдел подготовки кадров Магнитогорского металлургического комбината планирует развивать профориентационную работу со школьниками. Центр подготовки кадров ММК «Персонал» сообщает, что школьников будут знакомить «с металловедением, металлографикой, мехатроникой и другими профессиями».

Недавно «Персонал» провел экскурсию для учащихся магнитогорской школы №10, во время которой дети попробовали свои силы в собирании роботов.

Сотрудники центра признаются, что учащиеся пятых и восьмых классов — необычная для них аудитория, но перспективная.

«Мы планируем развивать профессиональную подготовку детей в рамках профориентации. Это будет наш участок мехатроники, сварочный участок, у нас есть замечательная лаборатория металловедения, металлографики», — сообщил директор центра Андрей Козловский.

Семен Гринберг
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