13:04 10 мая 2017 0

Возгорание на футбольном поле было недолгим Фото: Pixabay

В городских пабликах Первоуральска в социальных сетях активно обсуждают возгорание на городском стадионе. Как пишут очевидцы, ЧП произошло вечером после салюта на 9 мая.

Подробности ЧП уточняются Фото: соцсети

По словам пользователей соцсетей, пожар был недолгим и начался после 22:00, когда в городе завершились торжественные мероприятия по случаю 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. В ГУ МЧС России по Свердловской области не смогли подтвердить факт возгорания и пообещали прокомментировать ЧП позже.

Как писало «URA.RU» ранее, это не единственный город на Урале, где возникли непредвиденные ситуации во время празднования 9 Мая. Так, в Челябинске во время салюта снаряд попал прямо в толпу. На одной из видеозаписей инцидента слышно, как девушка говорит о том, что ей повредило ногу.