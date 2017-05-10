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Главные новости Свердловской области
13:04  10 мая 2017 0

В Первоуральске после праздничного салюта вспыхнуло футбольное поле. ФОТО

Открытая лицензия 09.06.2015. Футбол.., футбольный мяч
Возгорание на футбольном поле было недолгимФото: Pixabay

В городских пабликах Первоуральска в социальных сетях активно обсуждают возгорание на городском стадионе. Как пишут очевидцы, ЧП произошло вечером после салюта на 9 мая.

Подробности ЧП уточняются
Фото: соцсети

По словам пользователей соцсетей, пожар был недолгим и начался после 22:00, когда в городе завершились торжественные мероприятия по случаю 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. В ГУ МЧС России по Свердловской области не смогли подтвердить факт возгорания и пообещали прокомментировать ЧП позже.

Как писало «URA.RU» ранее, это не единственный город на Урале, где возникли непредвиденные ситуации во время празднования 9 Мая. Так, в Челябинске во время салюта снаряд попал прямо в толпу. На одной из видеозаписей инцидента слышно, как девушка говорит о том, что ей повредило ногу.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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