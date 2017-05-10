{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
13:43  10 мая 2017 0

Жителей сгоревшего дома заставляют оплачивать капремонт. ФОТО

Погорельцы продолжают платить за уничтоженное жильеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей нескольких квартир в сгоревшем доме по улице Маяковского в Кодинске Красноярского края заставляют оплачивать капитальный ремонт, а также общедомовые нужды.

Ранее погорельцам чиновники пообещали предоставить временное жилье и возместить ущерб от пожара, после чего выдали по 30 тысяч рублей. При этом ежемесячно в квитанциях людям выставляется счет на 2 тысячи рублей за капремонт, пишет Life.ru.

В краевом отделении фонда капремонта многоквартирных домов заявили, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после получения дополнительной информации.

Некоторые погорельцы до сих пор выплачивают ипотеку за уничтоженные огнем квартиры. На ремонт жилого строения требуется 15 млн рублей, однако у чиновников нет таких средств.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров