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Главные новости Свердловской области
14:03  10 мая 2017 5

«Дед прошел всю войну, а про него забыли». На Урале чиновники не поздравили ветеранов с 9 Мая

Кавалер французского Ордена Почётного легиона Николай Васенин, руки, ордена, медали, ветеран
Уральские ветераны остались без поздравленийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Ирбита Екатерина Потапова недовольна тем, что местная администрация забыла поздравить ее дедушку, ветерана Великой Отечественной войны Федора Семеновича Шеломенцева.

«Дедушка прошел всю войну, был ранен, лежал в госпитале, а в итоге про него забыли. Из-за того, что 9 мая погода была не очень, он не смог посетить парад и в итоге остался без поздравления. Никто даже не позвонил из администрации, пришли только поздравление от Путина и подарок с завода, где он трудился. Дедушка не сильно расстроился, но все равно неприятно», — рассказала «URA.RU» горожанка.

В администрации Ирбита эту информацию опровергли. «У нас осталось всего 35 ветеранов, поэтому такого быть не может. Каждому из них отправили поздравительную открытку. Пятого мая к нему приехали депутат городской Думы, глава отдела соцполитики, глава совета ветеранов и даже телевидение. Его дома не оказалось, поэтому подарки вручили супруге. Видимо, произошло какое-то недопонимание», — заметил начальник отдела организационной работы и документообеспечения ирбитской администрации Ирина Панкрашкина.

Похожий случай произошел в Реже. Там без подарка в День Победы остался герой войны Александр Герасимович Шелковый.

«Сотрудники совета ветеранов пришли к нему домой, но в двери их не впустили. Видимо, Алексей Герасимович был дома один и не смог открыть двери. Это их, конечно, не оправдывает. Почему они не позвонили по телефону, я не могу сказать. Думаю, они подарят открытку сегодня, в течение дня. Продуктовый набор я сама принесла вчера вечером. Алексей Герасимович уже отдыхал, поэтому не берусь судить, насколько от обижен этой ситуацией», — поделился с «URA.RU» ведущий специалист организационного отдела администрации города Режа Елена Вьюгова.

Данил Бардин
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