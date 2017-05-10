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Главные новости Курганской области
13:49  10 мая 2017 4

В Кургане перевернулся маршрутный автобус. ФОТО

Автобус перевернулся от удараФото с сайта kurgan.ru

В Кургане в среду, 10 мая, произошло очередное ДТП с участием маршрутного автобуса. В результате столкновения с автомобилем Ford ПАЗ перевернулся.

ДТП произошло на перекрестке улиц Карбышева и Салавата Юлаева около 13 часов, сообщает сайт kurgan.ru. От удара автобус встал на крышу. На месте происшествия работают пожарные

По данным очевидцев, пострадали пассажиры автобуса и водитель. Официальные комментарии от сотрудников ГИБДД оперативно получить не удалось.

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На месте работают пожарные Фото с сайта kurgan.ru

Татьяна Жаткина
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