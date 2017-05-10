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10 мая 2017
14:13  10 мая 2017 0

Машина атташе генконсульства РФ попала в ДТП в Литве

Поездка Дениса Паслера в Талицу, шоссе, путешествие, поездка, природа урала, дорога, трасса
Инцидент произошел на загородной трассеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Литве, на трассе Лелюнай — Юодупенай — Эренай, вечером 9 мая произошла авария с участием автомобиля атташе российского генконсульства в Клайпеде.

По предварительным данным, водитель за рулем Volkswagen Jetta не справился с управлением, вылетев с дороги, после чего перевернулся. ДТП произошло в районе 6 часов вечера, передает телеканал «РЕН ТВ».

Сидевший за рулем мужчина при аварии не пострадал.

Лев Истомин
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