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10 мая 2017
14:41  10 мая 2017 0

Умер основатель жанра «дрим-хаус» Роберт Майлз

Самиздат. Вечеринка
Майлз стал основателем нового жанра в музыкеФото: Дарья Попова © URA.RU

В Испании на 48-м году жизни скончался известный диджей и композитор, ставший в 90-е годы прошлого века основателем жанра «дрим-хаус» Роберт Майлз.

Точная причина смерти музыканта не сообщается, однако известно, что в последние годы Майлз часто и сильно болел, пишет издание «Утро.ру». «Я буду скучать по его таланту в поиске звуков и мелодий, который не имел аналогов», — заявил друг музыканта, диджей Джо Т. Ваннелли.

Роберт Майлз прославился в 1994 году, став авторов известного хита Children, который стал феноменально популярен в Европе. Запись стала платиновой сразу в двух странах — Германии и Великобритании.

Лев Истомин
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