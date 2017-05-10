15:09 10 мая 2017 0

На акцию "Бессмертный полк" вышли тысячи жителей региона Фото: пресс-служба Единой России

Жители Нефтеюганского района массово отметили 72-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. С утра 9 мая на площади и улицы всех поселений района вышли 28 тысяч жителей региона.

Празднование знаменательной даты началось с минуты молчания, затем организаторы и участники празднеств возлагали цветы в память о погибших. После этого по улицам стройными рядами прошлись кадеты, а участников шествия угостили солдатской кашей на «фронтовом привале».

Самой массовой в этот день стала акция «Бессмертный полк», которая в Нефтеюганском районе собрала в три раза больше жителей, чем в прошлом году — в нй приняли участие 6 тысяч человек. С портретами героев Великой Отечественной в одной колонне плечом к плечу шли школьники и участники трудового фронта, священники и чиновники, коммунальщики и нефтяники.

Вместе с жителями Пойковского с портретом своего деда прошел и депутат Думы ХМАО-Югры, член фракции «Единая Россия» Владимир Семёнов. Он подчеркнул огромное значение этого великого дня и напомнил, какой ценой досталась нашей Родине победа: «Война унесла более 26 миллионов жизней советских граждан. В их числе — погибшие в боях, умершие от ран и болезней, холода и голода военных лет, угнанные в плен, пропавшие без вести. Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу! Мы сохраним в наших сердцах память об их героизме, мужестве, верности долгу и любви к своему Отечеству».

В День Великой Победы Владимир Семёнов лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в городском поселении Пойковский. Так, Владимир Семёнов пришел с цветами, подарками и поздравлениями в дом фронтовика, бывшего воина-стрелка Ивана Таушева.

Депутат лично поздравил ветерана Фото: пресс-служба Единой России

Иван Петрович принимал участие в боевых действиях в составе 1-го Прибалтийского фронта с ноября 1943 по март 1945 года. За плечами ветерана — большая жизнь. Он вырастил 9 детей, 18 внуков. Сегодня в его семье подрастает уже 21 правнук! Владимир Николаевич поблагодарил участника войны за Великую Победу и отметил, что советский народ громадной ценой заплатил за счастье нынешнего поколения жить под мирным небом. Он вручил ветерану цветы и подарки. Иван Петрович со своей стороны также поблагодарил Владимира Семёнова за внимание и заботу о ветеранах войны.

Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская поздравила с Днем Победы Мунавару Доминову, участницу трудового фронта, которая в этот знаменательный день отметила и свой 88-й день рождения. Трудовой стаж Мунавары Загировны составляет 48 лет. Женщина родила 6 детей, воспитала 17 внуков, 4 правнуков. Галина Лапковская пожелала ветерану доброго здоровья и долгих лет жизни и вручила подарки.

Отметим, к 9 Мая все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Нефтеюганском районе, получили именные поздравления и подарки.

Празднование Дня Победы в Пойковском и Салыме завершилось праздничным салютом.