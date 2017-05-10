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10 мая 2017
15:22  10 мая 2017 1

Путин собрал Совбез, чтобы обсудить отношения с США

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин держал совет с чиновниками о налаживании отношений с СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил вопросы российско-американских отношений. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обсуждение вопроса прошло в преддверии встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.

«На совещании затрагивалась тема двусторонних российско-американских отношений», — цитирует слова официального представителя Кремля «Газета.Ru».

Кроме того, как рассказал Песков, на Совбезе также обсуждалась проблема вооруженного конфликта в Сирии. По его словам, на совещании прошел обмен мнениями «по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения», пишет «Федеральное агентство новостей».

В совещании участвовали спикеры обеих палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также глава правительства Дмитрий Медведев и ряд других высокопоставленных чиновников.

Нина Калинина
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