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17:42  10 мая 2017 0

В Салехарде определили кандидатов в депутаты гордумы. Итоги предварительного голосования единороссов

Митинг в честь годовщины присоединения Крыма к России. Салехард. 18 марта 2016г.
Игорь Овсяник станет одним из кандидатов "ЕР" на довыборах в гордуму СалехардаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В минувшие выходные в Салехарде прошли дебаты и предварительное голосование «Единой России», победители которого будут выдвинуты от партии на довыборы в гордуму Салехарда в сентябре. Прогнозы «URA.RU» подтвердились. Согласно результатом голосования, в лидерах оказались директор Обдорской гимназии Игорь Овсяник и менеджер АО «ЮТэйр — вертолетные услуги» Владимир Полупанов.

Секретарь салехардского отделения «ЕР» Эдуард Панасюк рассказал «URA.RU», что результат не окончательный. «Есть ряд обязательных процедур. Результаты голосования необходимо еще утвердить на заседании оргкомитета предварительного голосования. Оно должно состоятся сегодня [10 мая]. Уже завтра мы готовы будем опубликовать все итоги прошедшего голосования», — сказал Эдуард Панасюк.

После утверждения результатов Игорь Овсяник и Владимир Полупанов будут выдвинуты от местного отделения «ЕР» на довыборы в городскую дума Салехарда. Сейчас в гордуме вакантно 2 места. Мандаты освободились после досрочного сложения полномочий двумя депутатами. Сначала мандат сдал банкир Сергей Бездомников, который переехал в Ноябрьск и теперь работает заместителем главы города. Вторым ушел специалист Дирекции по развитию сельских территорий Евгений Пурунгуй.

Вячеслав Егоров
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