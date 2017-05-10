17:08 10 мая 2017 0

Организаторам "Евровидения" не удалось удивить аудиторию Фото: depositphotos.com © URA.RU

Украинский блогер Виталий Седюк раскритиковал церемонию открытия конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. По его мнению, принимающая сторона опозорилась на весь мир, не сумев создать интересного шоу.

«Это событие транслировали не только на Украине, но и во всём мире. Один из ведущих — Джеджула — похвастался, что на мероприятии была самая длинная красная дорожка в истории конкурса — 265 метров! Кроме метров, к сожалению, гордиться там было нечем. 265 метров стыда», — приводит слова Седюка RT.

Блогер также отметил, что уровень разговорного английского ведущих «Евровидения» не выдерживает никакой критики, что явилось дополнительным раздражающим фактором для телезрителей.

«Иностранные комментарии под видео можно перевести дословно: «У участника из Австрии больше харизмы, чем во всех ведущих вместе взятых», «Я никогда не видела таких ведущих. Стыд», «Эта трансляция была ужасной. Много ведущих и никто не мог говорить по-английски правильно», — подытожил блогер.