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10 мая 2017
17:39  10 мая 2017 0

Кремль не знает об идее ввести налог на малодетность

Открытая лицензия от 09.09.2016. семья, семья, море берег, отражение, песок
В Кремле не смогли прокоментировать налог на малодетностьФото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение о введении налога на бездетность и малодетность, заявив, что в Кремль подобная инициатива не поступала.

«Я не в курсе. Не знаю, насколько это соответствует действительности», — заявил Песков, слова которого приводит «Газета.Ru».

Ранее глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». В законопроекте также предполагается введение налога на малодетность.

В свою очередь зампред комитета Совфеда Елена Мизулина заявила, что идея введения налога на малодетность ошибочная и направлена на дискриминацию части россиян. Сам автор инициативы в беседе с Life.ru опроверг ее слова, сообщив, что дискриминацию в идее могут увидеть те, кто хочет исчезновения страны.

Нина Калинина
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