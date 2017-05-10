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10 мая 2017
18:03  10 мая 2017 0

Григорий Лепс попал в черный список Украины

Кубок Гагарина. Арена «Металлург». Магнитогорск, лепс григорий
Артист не сможет выступать перед украинской аудиториейФото: Илья Московец © URA.RU

Российский певец Григорий Лепс попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной внесения артиста в черный список стало посещение «оккупированного» Крыма.

Согласно информации «Миротворца», Лепс был внесен в список под своим настоящим именем — Григорий Лепсверидзе «за «незаконное пересечение государственной границы Украины», пишет РИА «Новости». Известно, что в 2015 году артист выступал на фестивале «Мы вместе!», посвященному годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В 2015 году министерство культуры Украины опубликовало списки россиян, которые, по мнению ведомства, создают «угрозу национальной безопасности» страны. В стоп-листе оказался и Лепс, которому было запрещено пересекать украинскую границу, а местным телеканалам — транслировать его клипы и концертные записи, напоминает газета «Известия».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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