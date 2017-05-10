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10 мая 2017
20:12  10 мая 2017 0

Савченко призвала нового президента Франции усилить санкции против России

Надежда Савченко призывает страны Европы принять новый пакет антироссийских санкцийФОТО: Wikipedia

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась к новому президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой ужесточить санкции против России. Копию соответствующего письма на имя французского лидера она опубликовала на странице в Facebook.

«Обращаюсь к вам с просьбой о сохранении и даже усилении санкций против страны-агрессора — Российской Федерации, потому что власть этой страны понимает только силу и решимость, которой вам и вашему народу хватает», — цитирует слова Савченко «Газета.ру».

В своем обращении Савченко поздравила Макрона с победой и поблагодарила за поддержку Украины, уточняет телеканал 360. Она также призвала лидеров европейских стран присоединиться к давлению на Кремль по вопросу освобождения граждан Украины, осужденных в России.

Сергей Макеев
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