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10 мая 2017
20:34  10 мая 2017 0

Надежда Савченко сбежала от «тошнотного» «Евровидения» в Индию

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
Савченко не поддержала идею проведения международного конкурса в КиевеФото: depositphotos.com © URA.RU
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Евровидение в Киеве
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Народный депутат Украины Надежда Савченко в своем блоге сообщила, что хочет отпраздновать день рождения вдали от «тошнотного» конкурса «Евровидение», который накануне стартовал в Киеве, и улетела в Индию.

«Еще большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все праздники, тошнотное „Евровидение“ и свой день рождения проведу подальше от центра событий. Веселиться у меня нет сил, поскольку в Украине ситуация до сих пор такая, что не до веселья», — цитирует слова Савченко «Газета.ру».

Как сообщает «Lenta.ru», в Индию народный депутат отправилась с рабочим визитом для установления контактов с азиатскими странами на некоем саммите. При этом Савченко не уточнила конкретные цели путешествия. Она отметила, что Индия напомнила ей Ирак (в котором ей довелось служить в 2004 году) и Крым. «Везде грязно, жарко и душно, природа и архитектура похожи на Ирак, только войны нет».

Ранее Савченко направила письмо новоизбранному президенту Франции с просьбой оказать давление на Кремль и усилить антироссийские санкции.

Сергей Макеев
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