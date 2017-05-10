20:34 10 мая 2017 0

Савченко не поддержала идею проведения международного конкурса в Киеве Фото: depositphotos.com © URA.RU

Народный депутат Украины Надежда Савченко в своем блоге сообщила, что хочет отпраздновать день рождения вдали от «тошнотного» конкурса «Евровидение», который накануне стартовал в Киеве, и улетела в Индию.

«Еще большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все праздники, тошнотное „Евровидение“ и свой день рождения проведу подальше от центра событий. Веселиться у меня нет сил, поскольку в Украине ситуация до сих пор такая, что не до веселья», — цитирует слова Савченко «Газета.ру».

Как сообщает «Lenta.ru», в Индию народный депутат отправилась с рабочим визитом для установления контактов с азиатскими странами на некоем саммите. При этом Савченко не уточнила конкретные цели путешествия. Она отметила, что Индия напомнила ей Ирак (в котором ей довелось служить в 2004 году) и Крым. «Везде грязно, жарко и душно, природа и архитектура похожи на Ирак, только войны нет».

Ранее Савченко направила письмо новоизбранному президенту Франции с просьбой оказать давление на Кремль и усилить антироссийские санкции.