США расписывают сценарий войны с Россией и Китаем

21:03 10 мая 2017 1

Американцы на всякий случай готовят план атаки на Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные США готовят новые правила проведения боевых операций, которые могут понадобиться в случае конфликта с Россией или Китаем. При этом в американских вооруженных силах заявляют, что новые правила помогут в борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

Правила ведения новых боевых операций должны быть подготовлены к осени этого года. Они подразумевают новые методы ведения разведки, совершенствование системы вооружений, а также оценку потенциала американских солдат, сообщает портал «Иносми.ру».

В документе акцент сделан на том, что США должны быть в состоянии противостоять России и Китаю, которые в свою очередь вовсю разрабатывают новейшие виды истребителей и систем противовоздушной обороны. Отмечается, что обе страны имеют в своем арсенале дальнобойные высокоточные противокорабельные ракеты, которые с легкостью уничтожат авианосцы США.

Российские эксперты в свою очередь считают, что Соединенные Штаты не станут атаковать «сильного врага», приведя в пример Северную Корею, нападение на которую США не решаются совершить.