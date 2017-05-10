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10 мая 2017
21:03  10 мая 2017 1

США расписывают сценарий войны с Россией и Китаем

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, истребитель, авиашоу
Американцы на всякий случай готовят план атаки на РоссиюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные США готовят новые правила проведения боевых операций, которые могут понадобиться в случае конфликта с Россией или Китаем. При этом в американских вооруженных силах заявляют, что новые правила помогут в борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

Правила ведения новых боевых операций должны быть подготовлены к осени этого года. Они подразумевают новые методы ведения разведки, совершенствование системы вооружений, а также оценку потенциала американских солдат, сообщает портал «Иносми.ру».

В документе акцент сделан на том, что США должны быть в состоянии противостоять России и Китаю, которые в свою очередь вовсю разрабатывают новейшие виды истребителей и систем противовоздушной обороны. Отмечается, что обе страны имеют в своем арсенале дальнобойные высокоточные противокорабельные ракеты, которые с легкостью уничтожат авианосцы США.

Российские эксперты в свою очередь считают, что Соединенные Штаты не станут атаковать «сильного врага», приведя в пример Северную Корею, нападение на которую США не решаются совершить.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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