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10 мая 2017
Главные новости 
21:07  10 мая 2017 0

Российский депутат умер в Израиле, пятилетие «Путинграда», на Урале забыли поздравить ветеранов с 9 мая. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Ежегодная пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских по итогам 2016 года. Екатеринбург, холманских игорь
Холманских вновь вернулся в Нижний ТагилФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Вот главное к этому часу:

Уральский депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк умер в Израиле, на побережье Мертвого моря. Политик скончался от сердечного приступа. Первоначально в партии информацию о смерти депутата скрывали — по распоряжению Жириновского. Однако позже ЛДПР все-таки признала гибель Тарасюка. К слову, поездка депутата на Мертвое море удивила его экс-помощника. Он рассказал «URA.RU», как на самом деле любил отдыхать его шеф.

Налог для малодетных семей не только не увеличит рождаемость, но приведет к серьезному социальному конфликту между многодетными семьями и теми, у кого детей нет. Кроме того, инициатива противоречит Конституции. Почему так — в колонке экспертов на «URA.RU».

Полпред Игорь Холманских сегодня весь день провел в Нижнем Тагиле на родном для него УВЗ. И дело не в том, что он вернулся на прежнее место работы. Просто сегодня — пять лет с того дня, как после инаугурации Владимир Путин посетил поддержавший его «Путинград», взял Холманских в свой самолет и назначил его полпредом. Но самое интересное — сегодня Холманских впервые прокомментировал разговор с мэром Ройзманом во время закрытой встречи в апреле.

Завтра блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в церкви, вынесут приговор. Накануне заседания мать Соколовского поддержала сына эмоциональным заявлением, а сторонники блогера вышли на одиночные пикеты к Храму на Крови. В защиту «покемонолова» высказался и гражданский муж Евгении Чудновец, осужденной за репост детского порно. Он дал свой прогноз на приговор, отметив, что «судебная система у нас хреновая».

На Урале 9 мая стало не праздником, а стрессом для ветеранов. Так, в Новоуральске вечером 9 числа водители автобусов заставляли пенсионеров платить за проезд, говоря, что «праздник закончился», а в Ирбите чиновники вообще забыли поздравить ветеранов.

URA.Ru
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