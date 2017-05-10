СМИ выяснили дату отмены виз в Европу для граждан Украины

22:23 10 мая 2017 1

Безвизовый режим между ЕС и Украиной начнет действовать уже в этом году Фото: Нина Калинина © URA.RU

Европарламент может одобрить отмену визового режима для Украины в ходе ближайшего пленарного заседания в Страсбурге. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в европейском ведомстве.

По данным источника, введение безвизового режима состоится в Страсбурге в ходе заседания Европарламента в период с 15 по 18 мая. Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что в ближайшие дни ЕС объявит об упрощении визового режима с Украиной, сообщает телеканал RT.

Напомним, 6 апреля Европарламентом было принято решение о введении безвизового режима для краткосрочных поездок украинских граждан в страны Шенгенской зоны.