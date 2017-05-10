23:39 10 мая 2017 0

Ученые нашли связь между ожирением и работой мозга Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ученые провели исследование и нашли причину появления лишнего веса. По мнению специалистов, слишком много есть человека заставляют отклонения в работе головного мозга.

В ходе масштабного исследования специалисты заметили определенные отклонения, которые связали со слишком хорошим аппетитом, сообщает информагентство Nation News. Оказывается, зачастую именно эти сигналы приводят к ожирению.

Ученые также рассказали о существование факта полового неравенства в том, как мужчины и женщины относятся к приемам пищи. Выяснилось, что женский мозг воспринимает прием пищи более эмоционально, поскольку данный процесс доставляет им реальное удовольствие. А вот для мужчин главной задачей является побыстрее утолить голод.