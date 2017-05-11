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11 мая 2017
10 мая 2017
23:57  10 мая 2017 0

Путин рассказал, как отставка главы ФБР повлияет на отношения Москвы и Вашингтона

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест руками
Владимир Путин заявил, что Кремль не имеет отношения к отставке главы ФБРФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что увольнение Дональдом Трампом руководителя ФБР Джеймса Коми никак не скажется на отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом глава государства сказал телеканалу CBS News.

Перед началом хоккейного гала-матча VI Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги в Сочи, журналистка CBS успела задать несколько вопросов российскому президенту, в том числе — об отставке главы ФБР.

«Мы не имеем никакого отношения к увольнению Коми. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией. Мы здесь при чем? Я вот в хоккей собираюсь поиграть. И вас приглашаю», — цитирует слова президента «Газета.ру».

Ранее президента США Дональд Трамп отказался раскрывать причины увольнения руководителя ФБР, ограничившись в общении с прессой общей фразой о несоответствии Коми занимаемой должности.

Сергей Макеев
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