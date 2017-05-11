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Главные новости Челябинской области
09:10  11 мая 2017 1

На Южный Урал надвигаются буря и грозы

Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, ливень, дождь, непогода
Дожди на Южном Урале не снижают опасность лесных пожаровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильный шквалистый ветер, с порывами до 20 метров в секунду, ожидаются в большинстве районов Челябинской области днем в четверг, 11 мая, сообщает Челябгидрометцентр. На западе региона возможны грозы. Дневные температуры достигнут 24 градусов тепла, в горах — до 14 градусов. В западных и восточных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

В Челябинске 11 мая также сильный ветер. Температура повысится до 22 градусов, возможен небольшой дождь. В областном центре до 25 июня будет действовать особый противопожарный режим. Ограничивается вход и въезд в Челябинский (городской) и Каштакский боры, кроме тех, кто работает в лесных массивах. На территории города запрещено разведение костров, проведение палов травы, сжигание мусора.

Альбина Золотухина
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