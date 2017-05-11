Трамп и Эрдоган на встрече обсудят борьбу с терроризмом

07:20 11 мая 2017 0

Эрдогана ждут в Белом доме Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Белый дом официально подтвердил встречу лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне, которая состоится 16 мая.

Главы государств намерены обсудить пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом во всех его формах, передает «Эхо Москвы».

Также на встрече будет затронут вопрос об экстрадиции оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации государственного переворота в минувшем году.