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11 мая 2017
10:18  11 мая 2017 2

Ученые доказали вред мяса и сладостей

Новое сезонное меню в ресторане «Ирландский дворик». Екатеринбург, еда, мясо
Красное мясо опасно для здоровьяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты Гарвардской медицинской школы США заявили, что красное мясо, безалкогольные газированные напитки и сладости могут спровоцировать подагру.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные 50 тысяч добровольцев. Признаки подагры отмечались чаще всего именно у потребителей этих продуктов, входящих в «западную диету». При этом заболевание развивалось на 31% реже у тех, кто предпочитает употреблять в пищу свежие овощи, фрукты и орехи, пишет агентство Nation News.

Подагра является формой артрита, в ходе которой в организме проходят воспалительные процессы в суставах, сопровождаемые сильными болями. Чаще всего заболевание диагностируют у мужчин старше 70 лет и у женщин после менопаузы.

Лев Истомин
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