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Главные новости Пермского края
10:55  11 мая 2017 0

Пермский губернатор проверит, как и от чего лечат ветеранов

Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь, решетников максим
Максим Решетников проверит госпиталь для ветерановФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников посетит госпиталь ветеранов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора.

В четверг, 11 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Максима Решетников направится в Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн. Медучреждение оказывает лечебно-профилактическую помощь ветеранам и лицам, приравненным к ним по льготам.

Уместно добавить, что Решетников особое внимание уделяет именно сфере здравоохранения. В первые дни работы он заявил, что намерен разобраться, почему при достаточно высоком финансировании в Пермском крае остро стоит проблема качества оказания медицинской помощи. Врио губернатора уже предложил снижать расходы больниц и поликлиник, в частности на содержание невостребованных помещений и сокращать управленческий персонал.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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