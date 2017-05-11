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11 мая 2017
11:25  11 мая 2017 0

Россияне винят в своих болезнях работу и нехватку денег

АнгиоЛайн г. Екатеринбург, врач
Работа, стресс, плохая экология и материальные проблемы воспринимаются россиянами как главные причины заболеванийФото: Алексей Колчин © URA.RU

По данным социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне почти в два раза чаще, чем раньше, стали называть материальные затруднения причиной плохого самочувствия и болезней. Также в качестве основных причин заболеваемости опрошенные называют работу, стресс и плохую экологию.

«В проблемах со здоровьем граждане нашей страны винят прежде всего работу и стресс (35%), а также отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней (35%), плохую экологию (32%)», — приводит информагентство результаты опроса.

Показательно, что при этом значимость таких факторов, как работа и стресс заметно снизилась по сравнению с результатами опросов прошлых лет.

Кроме того, причинами плохого самочувствия респонденты назвали возраст и накопившиеся с годами проблемы, невозможность нормального отдыха и восстановления, наличие вредных привычек, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и плохую наследственность.

Лишь 35% россиян, принявших участие в опросе смогли охарактеризовать своё состояние здоровья как хорошее.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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