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11 мая 2017
10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:57  11 мая 2017 0

В Екатеринбурге банкротят компанию по прокату лимузинов, близкую к владельцу главных аттракционов города

Клипарт. Екатеринбург, бомж, мусорный бак, бездомный, бедность, нищета, бродяга, лимузин
Город может остаться без лимузиновФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области пытаются обанкротить популярную компанию по прокату лимузинов «Лимузины Пять звезд», которая входит в группу компаний «Пять звезд», где председательствует бизнесмен Алексей Зорин. Иск о признании юрлица несостоятельным подал банк ВТБ 24, сообщает корреспондент «URA.RU».

Согласно данным, опубликованным в электронной картотеке дел Свердловского арбитражного суда, финансовая организация требует взыскать с компании более 12 млн рублей. Учредитель компании по прокату лимузинов Марат Гаязов в беседе с журналистом «URA.RU» подтвердил накопившийся долг. Он пояснил, что компания брала кредит на расширение автопарка — 15 млн рублей — но затем по бизнесу ударил кризис.

«Полстраны сейчас сидит в большой долговой яме, платежеспособность снизилась, соответственно и прокатом стали пользоваться меньше. Долг существует, но фишка в том, что для этого кредита у банка есть залог в 40 млн рублей — это недвижимость и автомобили. Однако банк его почему-то не забирает, а обращается с банкротным иском», — сказал «URA.RU» Гаязов.

В 2016 году между организациями был еще один судебный спор, однако тогда уже прокатчик обратилась с гражданским иском из-за 75000 рублей. Их компания уплатила банку за предоставление кредитной линии, однако транш не получила. Суд удовлетворил иск.

Компания «Лимузины Пять звезд» работает в Екатеринбурге более 10 лет и считается одним из лидеров рынка. В группе компаний «Пять звезд», в которую входит организация, также присутствуют колесо обозрения и парк аттракционов в парке Маяковского, а также боулинг-центр.

Сергей Дианов
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