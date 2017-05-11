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11 мая 2017
15:39  11 мая 2017 1

Мэр Носов подтвердил свои претензии на кресло мэра Нижнего Тагила

Заседание Уральского МКС Единой России. Екатеринбург, носов сергей
Носов долго скрывал факт подачи документовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подал документы на участие в праймериз «Единой России» перед очередными выборами нового главы второго по величине свердловского города. Об этом он сам впервые публично заявил в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Градоначальник добавил, что его конкурентами станут председатель нижнетагильской гордумы Александр Маслов, депутат гордумы Вячеслав Горячкин и вице-мэр Владислав Пинаев.

«Да, подал документы на праймериз. Как будет дальше — зависит от многих обстоятельств», — сказал Носов журналисту «URA.RU».

Итоги выдвижения на праймериз будут подведены сегодня на заседании оргкомитета в Нижнем Тагиле. Сергей Носов не будет принимать в нем участие, он находится на заседании политсовета регионального отделения «ЕР» в Екатеринбурге.

Константин Джултаев
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