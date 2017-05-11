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11 мая 2017
15:49  11 мая 2017 1

В Кремле нашли хороший повод для встречи Путина и Трампа

Владимир Путин. Екатеринбург, путин владимир
Путин встретится с Трампом на нейтральной территорииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава государства Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча может состояться в июле в Гамбурге. «Мы ориентируемся на то, что два президента будут одновременно находиться на „двадцатке“ в Гамбурге. Это может стать хорошим поводом для их встречи», — приводит слова Пескова «Национальная служба новостей».

Ранее о встрече президентов в рамках предстоящего саммита заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что о встрече договорились сами главы государств в рамках недавнего телефонного разговора, сообщает информагентство Nation News. Лавров также поделился впечатлениями от работы администрации Белого дома и назвал команду Трампа «людьми дела».

Нина Калинина
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