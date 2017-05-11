16:39 11 мая 2017 0

Даже вездесущие маршрутки игнорируют улицу Овчинникова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска годами пытаются добиться запуска общественного транспорта по улицам Овчинникова и Курчатова, передает корреспондент «URA.RU». Вот уже без малого десять лет к остановкам, обустроенным на торжественно открытой с участием губернатора магистрали, не подъехал ни один автобус.

Полгода назад местные жители уже обращались к челябинским властям с просьбой запустить по Овчинникова и Курчатова хоть какой-то пассажирский транспорт. Им обещали, что просьбу учтут при разработке новой транспортной схемы города.

Документ утвердили, но транспорта нет. Новое обращение отправлено целому «набору» адресатов: от президента Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайки до полпреда Игоря Холманских и главы Челябинска Евгения Тефтелева.

Значительный район областного центра оказался отрезанным от остального города Скрин: Яндекс-карты

«С каждым годом увеличивается количество многоэтажных домов вблизи этой дороги, развивается инфраструктура микрорайонов: появляются магазины, детские учреждения, офисные здания. Но …нам приходится преодолевать большие расстояния до ближайших остановок, а это значительно увеличивает наши временные затраты, чтобы добраться до рабочих мест, магазинов, школ, детсадов. Нормативными документами установлено, что дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не должна превышать 500 метров, а местонахождение остановки не должно быть далее 250 метров от объектов массового посещения», — говорится в документе, под которым стоят почти триста подписей челябинцев.

Под документом расписались 284 челябинца

«Если есть запрос от жителей, то движение будет запущено. Как это было сделано, например, в Чурилово. Я проведу переговоры с перевозчиками и выясню, кому из них этот маршрут может быть интересен», — сообщил «URA.RU» начальник управления транспорта города Роман Болотов.