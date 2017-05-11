{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
10 мая 2017
Главные новости Челябинской области
16:39  11 мая 2017 0

Челябинцы просят у президента общественный транспорт. Хотя бы маршрутки. ДОКУМЕНТ

Маршрутки. Челябинск., маршрутка, общественный транспорт
Даже вездесущие маршрутки игнорируют улицу ОвчинниковаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска годами пытаются добиться запуска общественного транспорта по улицам Овчинникова и Курчатова, передает корреспондент «URA.RU». Вот уже без малого десять лет к остановкам, обустроенным на торжественно открытой с участием губернатора магистрали, не подъехал ни один автобус.

Полгода назад местные жители уже обращались к челябинским властям с просьбой запустить по Овчинникова и Курчатова хоть какой-то пассажирский транспорт. Им обещали, что просьбу учтут при разработке новой транспортной схемы города.

Документ утвердили, но транспорта нет. Новое обращение отправлено целому «набору» адресатов: от президента Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайки до полпреда Игоря Холманских и главы Челябинска Евгения Тефтелева.

Значительный район областного центра оказался отрезанным от остального города
Скрин: Яндекс-карты

«С каждым годом увеличивается количество многоэтажных домов вблизи этой дороги, развивается инфраструктура микрорайонов: появляются магазины, детские учреждения, офисные здания. Но …нам приходится преодолевать большие расстояния до ближайших остановок, а это значительно увеличивает наши временные затраты, чтобы добраться до рабочих мест, магазинов, школ, детсадов. Нормативными документами установлено, что дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не должна превышать 500 метров, а местонахождение остановки не должно быть далее 250 метров от объектов массового посещения», — говорится в документе, под которым стоят почти триста подписей челябинцев.

Под документом расписались 284 челябинца

«Если есть запрос от жителей, то движение будет запущено. Как это было сделано, например, в Чурилово. Я проведу переговоры с перевозчиками и выясню, кому из них этот маршрут может быть интересен», — сообщил «URA.RU» начальник управления транспорта города Роман Болотов.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров