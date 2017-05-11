17:15 11 мая 2017 0

Гибель одного из участников мероприятия в 2015 году была непредсказуема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Безопасность участников «Майской прогулки» в Екатеринбурге 21 мая будут обеспечивать десятки врачей и медсестер, специалисты медицины катастроф и профессиональные спасатели. Что делать тем, кто может почувствовать себя плохо на маршруте, рассказала «URA.RU» директор акции Татьяна Киселева.

По ее словам, смерть одного из участников «Майской прогулки» в 2015 году была непредсказуема, а организаторы соблюдают достаточные меры безопасности.

«Во-первых, на каждом этапе будет врач или медсестра. Во-вторых, задействованы две бригады медицины катастроф, которые будут ездить по дистанциям, и еще плюсом ко всему спасатели предоставляют нам машины высокой проходимости для того, чтобы при необходимости вывезти кого-нибудь травмированного, — отметила Киселева. — Меры безопасности не были увеличены с 2015 года, они были те же самые, но просто никто не ожидал, что человек шел на ровном месте, упал и умер. Здесь очень сложно предугадать, к сожалению. Но для того у нас и предусмотрено и по закону положено страхование всех участников и организаторов от несчастного случая».

Также директор «Майской прогулки» объяснила изменение места старта акции в этом году. Участники начнут двигаться от главного корпуса УрФУ на улице Мира, так как в ДИВСе в это время будут проходить международные соревнования. На данный момент на сайте акции зарегистрировались более двух тысяч человек, однако этот процесс можно пройти и на месте.

Маршруты длиной 18, 27 и 50 километров будут проходить по северным и восточным окрестностям Екатеринбурга, старт будет дан уже в 7 утра 21 мая. Стоимость участия составит от 200 до 300 рублей.

Как сообщало «URA.RU» ранее, «Майская прогулка» в 2015 году омрачилась трагическим случаем. 54-летний екатеринбуржец, который вместе со своим сыном проходил короткую дистанцию (22 километра), внезапно почувствовал себя плохо. Несмотря на своевременно оказанную медпомощь мужчина скончался. Позже было определено, что причиной смерти стала фибрилляция желудочков — нескоординированные, судорожные сокращения сердечных мышц.