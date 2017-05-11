С россиян уже берут налог на малодетность

17:26 11 мая 2017 0

Бездетная пара не получает налоговых льгот по НДФЛ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Налоговом кодексе России уже есть налог на малодетность, правда, называется он по другому: «налоговый вычет на детей». На эту сумму семьи с детьми могут уменьшить свой подоходный налог (НДФЛ), при том что бездетные россияне этой льготы лишены.

Как уточняет портал Life.ru, разница между льготой и полной суммой НДФЛ и есть «налог на малодетность». Этот налог платит каждый бездетный россиянин, хотя даже и не подозревает об этом.

По данным Росстата, у бездетных супругов, зарабатывающих в среднем 72,4 тысячи рублей, в бюджет списывают 9 412 рублей в виде подоходного налога. Родители, которые воспитывают троих детей, отчисляют в казну 7904 рубля, то есть на 1,5 тысячи рублей меньше.

Директор Института демографии Юрий Крупнов накануне направил президенту РФ проект закона «О статусе многодетных семей», который должен помочь решить демографические проблемы к 2030 году. Одно из предложений было ввести налог для семей, не имеющих детей (не по медицинским показаниям), напоминает портал «Дни.ру». При этом многие политики инициативу раскритиковали, назвав ее провокацией.