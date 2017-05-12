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Главные новости Челябинской области
09:56  12 мая 2017 0

Шашлыки отменяются. Челябинскую область на выходных засыплет снегом

Уборка снега. Ханты-Мансийск., зима, осторожно, снег на крыше
Середина мая будет холодной и ненастнойФото: Александр Елизаров © URA.RU

Южноуральцев вновь ожидают ненастные выходные. Синоптики обещают заморозки до минус 2 градусов и постоянные дожди, которые к воскресенью перейдут в мокрый снег.

Холодать начнет уже в пятницу, 12 мая. Днем в Челябинской области будет 12-15 градусов тепла, а ночью в низинах столбик термометра опустится ниже нуля.

В субботнюю и воскресную ночь 13 и 14 мая такие температуры будут держаться уже повсеместно. Дожди, которые будут идти все три ближайших дня, в воскресенье сменятся мокрым снегом. Жителям областного центра повезет несколько больше: челябинский Гидромеотецентр обещает им минимум осадков, к тому же прогноз не предполагает снега.

Тепло и солнце должны вернуться на Южный Урал лишь к концу следующей недели.

Алексей Шумов
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