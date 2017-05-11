20:25 11 мая 2017 0

Пьяный депутат едва не задавил сотрудника ГИБДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Бурятии депутата Народного Хурала Сергея Мезенина обвинили в пьяном наезде на полицейского в День Победы. Парламентарий отказывался объезжать оцепление, которое с утра было выставлено для проведения парада.

Об инциденте написал один из блогеров в соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП 03 RUS | УЛАН-УДЭ». «9 мая на моего знакомого сотрудника ГАИ совершил наезд депутат НХ [Народного Хурала — прим.ред.], еще и нетрезвый! Устроил перепалку, не желая объезжать оцепление. После ругани взял и наехал, уронил на асфальт парня», — написал житель города, приложив документ-подтверждение.

Инцидент, как следует из записи, произошел 9 мая 2017 года в 10 часов 30 минут. Нарушитель управлял автомобилем Toyota Land Cruiser. Сотрудник ГИБДД Максим Константинов в это время обеспечивал безопасность дорожного движения. В результате наезда депутата сотрудник ГИБДД получил ушибы и травму сустава, но после обращения в медицинский пункт продолжил дежурство.

Скрин документа «ВКонтакте»

На Сергея Мезенина был составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает издание «Байкал Daily», Мезенин свою вину отрицает. «Парень картинно упал перед машиной. Я все пояснения дал МВД. Сейчас идут разбирательства. Алкогольное опьянение я тоже объяснил. Ничего этого не было. Буду доказывать», — отметил парламентарий.

Подобный инцидент произошел два года назад в Приморском крае. 1 мая 2015 года депутат Заксобрания Приморского края Артуш Хачатрян пытался на своем автомобиле прорваться сквозь оцепление сотрудников полиции на дорогу, где в это время проходила демонстрация. Расследовать этот случай просили генпрокурора РФ Юрия Чайку.