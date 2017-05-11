{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
20:38  11 мая 2017 0

Выборы губернатора окажутся для свердловчан дешевле, если пройдут по сценарию Кремля

Евгений Куйвашев на форуме Евразия. Екатеринбург, куйвашев евгений
Свердловской области экономнее выбрать Куйвашева в один турФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
все новости сюжета

Выборы губернатора Свердловской области, которые состоятся 10 сентября 2017 года, обойдутся бюджету в круглую сумму. В региональной избирательной комиссии «URA.RU» назвали цифру, превышающую полмиллиарда рублей.

«В соответствии с доведенными избирательной комиссии Свердловской области лимитами бюджетных обязательств, расходы на проведение выборов губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года запланированы в размере 506 млн 957 тыс. 100 рублей. Данная сумма включает в себя расходы на проведение повторного голосования», — говорится в официальном ответе облизбиркома. Здесь уточнили, что в случае, если второй тур не состоится, сэкономленные деньги вернутся в бюджет.

Тема второго тура на губернаторских выборах в Свердловской области в очередной раз всплыла в начале мая. Требование к регионам «уложиться в одноэтапную кампанию» было озвучено на семинаре для ответственных за политику вице-губернаторов, который проводила администрация президента.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров