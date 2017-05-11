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11 мая 2017
20:34  11 мая 2017 0

Навальный вернулся в Россию после операции в Испании

Навальный прошел обследование в БарселонеФОТО: Instagram Алексей Навальный

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вернулся из Барселоны в Москву. Об этом политик сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Всем привет из Москвы», — написал Навальный. — А что вы с погодой-то здесь сделали за те четыре дня, что меня не было? Безобразие настоящее».

Оппозиционер летал в Барселону для проведения операции после ожога роговицы глаза, который был получен после зеленки, которой в него прыснул неизвестный. Органы дознания ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на оппозиционера, напоминает «Русская планета».

В ходе непродолжительного путешествия Навальный и его семья проживали в одном из самых дорогих отелей столицы Каталонии — пятизвездочном отеле Ohla Eixample.

Сергей Макеев
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