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11 мая 2017
21:05  11 мая 2017 0

Соколовскому вынесли приговор, наводнение в Тюменской области, Киселев вернулся из Крыма с разбитым лицом. Главные новости за день — в подборке «URA.RU»

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург
Приговор Соколовскому стал темой дняФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Добрый вечер! Главной темой сегодняшнего дня стал приговор блогеру Руслану Соколовскому. Но были и другие важные новости. Рассказываем по порядку о самом важном в нашей вечерней подборке. Кстати, аналогичную подборку вы можете получать к себе на почту, если подпишитесь на нашу рассылку.

Главное к этому часу:

Сегодня блогеру Руслану Соколовскому, прославившемуся ловлей покемонов в храме, вынесли приговор. «Ловцу покемонов» дали условный срок. В РПЦ надеются, что такое мягкое наказание заставит блогера поверить в Бога и милосердие. А вот диакон Андрей Кураев после приговора отругал епархию Екатеринбурга и заявил о намерении приехать и лично поговорить с Соколовским о религии и Боге. Между тем, пока блогера судили, его сторонники осквернили Храм на Крови. Ничему людей жизнь не учит.

В Ишиме Тюменской области наводнение. На место ЧП вылетел губернатор. Идет эвакуация жителей, в зоне риска оказываются все новые и новые дома. Жители отрезанных паводком деревень жалуются на нехватку еды. Мы следим за развитием событий и уже завели сюжет.

Екатеринбургская тусовка обсуждает семейные дела представителя ОПС «Уралмаш», бизнесмена Александра Куковякина. Последний отбывает пятилетний срок в ивдельской колонии. Одни «друзья семьи» заверяют, что жена Куковякина Оксана не навещает мужа в колонии, зато регулярно посещает светские тусовки Екатеринбурга. Другие, напротив, утверждают, что она примерная мать и живет с детьми в Эмиратах.

В Екатеринбурге инспекторы ДПС пытались оштрафовать родственницу влиятельного уральского бизнесмена. Но женщина забаррикадировалась в своем «Лексусе» и устроила истерику. Заявила, что все полицейские «бандиты», а их начальник вообще «вор в законе».

В ХМАО сотрудники полиции вышли на улицу с нецензурными листовками. Как ни странно, таким образом стражи порядка пропагандировали мир и любовь.

Телеведущий Дмитрий Киселев вернулся из Крыма с разбитым лицом. Пояснил, что «это временная смена имиджа», которая отражает его позицию. Смотрите сами.

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