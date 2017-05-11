22:59 11 мая 2017 0

Скандалы вокруг "Евровидения" следуют один за другим Фото: depositphotos.com © URA.RU

Иностранный журналист, прибывший в Киев для освещения конкурса «Евровидение», стал жертвой грабителя, который похитил у гостя столицы сумку с вещами. По данным пресс-службы Нацполици Украины, злоумышленника удалось задержать.

«Мужчина приехал в Киев на „Евровидение“. Вечером он отдыхал в ресторане и не заметил, как похитили его сумку с кошельком, деньгами и служебным удостоверением», — цитирует заявление киевской полиции телеканал RT.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в центре столицы Украины полицейские задержали 35-летнего жителя города Сумы, при обыске у которого была обнаружена часть украденного. Позже выяснилось, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 185 УК Украины («Кража»).

Ранее стало известно, что на Украину отказались пропускать четверых россиян, имевших при себе билеты на «Евровидение». Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в ходе проверки в аэропорту Киева у пограничников возникли сомнения относительно реальных мотивов приезда граждан РФ в страну.